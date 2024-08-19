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В ДНР заявили об оставлении позиций ВСУ около Покровска

ТАСС: ВСУ покинули позиции возле Красноармейска

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины покинули оборонные позиции в Новогродовке вблизи города Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.

«Противник сбежал с позиций на северо-восточной окраине Новогродовки. Их оборона юго-восточнее города также трещит по швам», — сказал он.

18 августа источник ТАСС сообщал, что украинские войска выходят из города, «оголяя окраины». По данным источника, ВСУ значительно снизили частоту использования тяжелого вооружения и техники на Покровском направлении, пользуясь в основном дронами.

Тем временем власти Покровска заявляют, что войска РФ уже вплотную подошли к городу. Глава городской военной администрации Сергей Добряк призвал жителей немедленно эвакуироваться.

В Верховной раде отмечали, что потеря Покровска приведет к остановке всей металлургической промышленности Украины, поскольку только в этом городе идет добыча коксующегося угля. Его импорт сделает украинский металл неконкурентоспособным и дорогим.

Ранее сообщалось, что украинские власти хотят принудительно эвакуировать детей из Красноармейска.

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