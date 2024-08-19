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Российские военные уничтожили украинский ЗРК, который бил по Белгороду

Минобороны: ВС России уничтожили ЗРК С-300П ВСУ, наносивший удары по Белгороду

Российские военнослужащие уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300П Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Вольного в Харьковской области, с помощью которого наносились удары по гражданским объектам в Белгородской области. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«Ракетный удар наносился по разведанной цели управляемой ракетой Х-35», — сказали в российском оборонном ведомстве.

Ранее военные Северной группировки Вооруженных сил Российской Федерации при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили инженерную машину разграждения (ИМР) украинских войск.

До этого бомбардировщик Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области. Также бронегруппа 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии войск ВС РФ уничтожила в украинском опорном пункте у села Переездное в Донецкой народной республике (ДНР) пехоту и минометный расчет.

Ранее ВС РФ взяли под контроль места скопления ВСУ в Курской области.

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Операция на Украине
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