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Киев хочет принудительно эвакуировать детей из Красноармейска

Украинские власти намерены насильно вывозить детей из Красноармейска

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Artur Widak/Reuters

Глава городской военной администрации Сергей Добряк заявил, что власти планируют принудительно вывозить детей из города Красноармейск (украинское название — Покровск), находящегося на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР). Его слова передает издание «Украинская правда».

По словам Добряка, до начала специальной военной операции в Красноармейске жили 13 700 детей. Сейчас в населенном пункте остаются 4 788 детей.

«Я думаю, что мы дойдем до того на этой неделе, что у нас будет тоже принудительный вывоз детей», — отметил чиновник.

Он добавил, что у местных жителей есть одна — две недели, чтобы покинуть город.

До этого вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала в своем Telegram-канале жителей подконтрольных Вооруженным силам Украины (ВСУ) Красноармейска (Покровск), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться. Она подчеркнула, что жители должны выехать в более безопасные регионы.

Ранее в силовых структурах заявили, что ВСУ практически покинули поселок Нью-Йорк в ДНР.

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