Алаудинов рассказал о намерении ВСУ атаковать новый участок

Украинские военнослужащие на Курском направлении планируют передислоцироваться в попытке начать атаку на новом участке, однако российские силы держат ситуацию под контролем. Об этом ТАСС сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Вчера был очень тяжелый день. Большая часть противника, который наступал вчера, уничтожена, уничтожена часть его техники. Мы ощущаем, что противник передислоцируется для того, чтобы попробовать зайти с другой стороны», — сказал он.

Алаудинов отметил, что российские подразделения все контролируют, фиксируют. По его словам, они «готовы встретить противника, что бы он ни сделал».

18 августа генерал-майор заявлял, что спецназ «Ахмат» остановил ВСУ на своем участке в Курской области.

До этого Алаудинов заявлял, что солдаты ВСУ, зашедшие в Курскую область, могут остаться в живых только в одном случае — если сдадутся в плен.

Ранее несколько украинских мародеров попали в плен в Курской области.