Украинские военнослужащие практически утратили контроль над населенным пунктом Нью-Йорк в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур.

«В Новгородском редкие очаги оказывают сопротивление, их зачищают. Противник практически покинул эту территорию», — отметил собеседник агентства.

По словам источника, большая часть Вооруженных сил Украины выдавлена за пределы Нью-Йорка и пытается наносить ракетные удары из-за городской черты.

18 августа Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что российские войска полностью заняли Нью-Йорк в ДНР.

Нью-Йорк (бывший поселок Новгородское) — населенный пункт, расположенный в 10 км от Горловки и 5 км от Торецка, где находится крупный гарнизон ВСУ. Взятие поселка позволит улучшить ситуацию с безопасностью мирных жителей в Горловке и Донецке, поскольку ВСУ их обстреливают из Нью-Йорка, а также приблизиться к Торецку, отмечал паблик «Военная хроника».

Еще в начале августа сообщалось, что бойцы подняли над Нью-Йорком российский флаг.

На этом фоне ВС РФ начали штурмовать Торецк сразу с трех направлений. Взятие города, являющегося дорожным узлом, позволит в дальнейшем освободить Краматорск и Славянск, рассказывал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Ранее был назван «успех лета» для российской армии в зоне СВО.