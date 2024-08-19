Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителя ЛНР задержали по подозрению в сотрудничестве с СБУ

ФСБ: в ЛНР задержали мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с СБУ

close
100%
ЦОС ФСБ РФ/РИА «Новости», архивный снимок

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали гражданина России, в прошлом проживавшего в Воронежской области, по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом РИА Новости сообщили в УФСБ по ЛНР.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, причастного к сотрудничеству со спецслужбами Украины», — отметили в ведомстве.

По данным ФСБ, россиянина в 2022 году, который находился на Украине, завербовали сотрудники СБУ «для сбора разведданных и нанесения иного ущерба безопасности РФ».

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК Российской Федерации «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», — добавили в УФСБ.

14 августа в Алтайском крае задержали жителя, подозреваемого в помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). По версии следствия, 20-летний житель Бийска перевел деньги для помощи ВСУ.

Ранее директор ФСБ заявлял, что сотрудники иностранных спецслужб в последнее время стараются активнее привлекать молодых россиян к осуществлению терактов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами