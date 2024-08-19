Жителя ЛНР задержали по подозрению в сотрудничестве с СБУ

В Луганской народной республике (ЛНР) задержали гражданина России, в прошлом проживавшего в Воронежской области, по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Об этом РИА Новости сообщили в УФСБ по ЛНР.

«Пресечена противоправная деятельность гражданина Российской Федерации, причастного к сотрудничеству со спецслужбами Украины», — отметили в ведомстве.

По данным ФСБ, россиянина в 2022 году, который находился на Украине, завербовали сотрудники СБУ «для сбора разведданных и нанесения иного ущерба безопасности РФ».

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275.1 УК Российской Федерации «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией», — добавили в УФСБ.

14 августа в Алтайском крае задержали жителя, подозреваемого в помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). По версии следствия, 20-летний житель Бийска перевел деньги для помощи ВСУ.

Ранее директор ФСБ заявлял, что сотрудники иностранных спецслужб в последнее время стараются активнее привлекать молодых россиян к осуществлению терактов.