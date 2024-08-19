Российские военные за прошедшую неделю отбили 20 контратак украинских войск на рубежах Луганской народной республики (ЛНР), уничтожив около 10 тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Подразделениями группировок «Север», «Юг» и «Запад» отражено 20 контратак противника — отмечается незначительное снижение его активности. Потери составили около 10 040 украинских боевиков и наемников — на 890 больше в сравнении с предыдущим отчетным периодом», — сказал Марочко.

Также российские военнослужащие за упомянутый период уничтожили 33 танка, 120 орудий полевой артиллерии, добавил он. Кроме того, украинская армия лишилась трех самоходных огневых установок зенитных ракетных комплексов Patriot, самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», восьми станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 26 полевых складов боеприпасов и 420 различных боевых машин.

До этого Андрей Марочко заявлял, что ВСУ пытаются изучить фронт в Харьковской области и вычислить с помощью авиации расположение российских систем противовоздушной обороны.

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