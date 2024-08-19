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В подполье сообщили об ударе ВС России по иностранным наемникам под Киевом

Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по иностранным наемникам под Киевом

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские военные ударили по месту сбора иностранных наемников в пригороде Киева. Об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его словам, удар пришелся по складу Вооруженных сил Украины в городе Павлоград Днепропетровской области. Как заявили в подполье, там хранили боеприпасы и артиллерийские орудия.

До этого Минобороны РФ сообщало, что Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую авиатехнику на аэродромах: бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и вертолет Ми-17. По данным оборонного ведомства, с начала специальной военной операции российскими войсками были уничтожены 639 самолетов, 282 вертолета и свыше 30 тысяч беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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