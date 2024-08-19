Украинский беспилотник сбили над Орловской областью

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат над Орловской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Клычков.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.

«Орловская область вновь подверглась атаке — в воздушном пространстве региона сбит вражеский беспилотник. Место происшествия оцеплено, работают оперативные службы», — написал Клычков.

Утром 19 августа Минобороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями.

Вечером 18 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников нанесли удары по региону.

В этот же день Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО сбили над Белгородской областью шесть дронов ВСУ.

Ранее боец ВС РФ «Контора» рассказал о десятом сбитом дроне «Баба-яга» под Харьковом.