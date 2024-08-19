Российские бойцы остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи

Российские войска остановили продвижение Вооруженных сил Украины (ВСУ) к юго-востоку от Суджи в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости оператор расчета FPV-дронов с позывным «Панда».

По его словам, российские войска смогли отбить несколько населенных пунктов. Он обратил внимание, что в интернете появились кадры захода бронегруппы ВСУ в деревню Гирьи, но территорию удалось вернуть. «Сейчас они даже не могут мечтать о повторении своего прорыва. Вперед идем мы», — заявил боец.

До этого бойцы Северной группировки ВС РФ при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили инженерную машину разграждения (ИМР) Вооруженных сил Украины. В Минобороны рассказали, что украинскую технику обнаружили разведчики группировки войск «Север». После анализа полученной информации было принято решение о точечном огневом ударе барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Ранее Минобороны РФ показало видео поражения барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронемашины «Козак» ВСУ в приграничном районе Курской области.