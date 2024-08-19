«Ланцет» уничтожил инженерную машину разграждения ВСУ возле границы с Курской областью

Бойцы Северной группировки ВС РФ при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили инженерную машину разграждения (ИМР) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, уточнив, что успешную атаку провели возле границы с Курской областью.

В ведомстве рассказали, что украинскую технику обнаружили разведчики группировки войск «Север». После анализа полученной информации было принято решение о точечном огневом ударе барражирующим боеприпасом «Ланцет».

В сообщении уточнили, что попытки экипажа ИМР потушить пожар не увенчались успехом.

До этого стало известно, что бомбардировщик Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области. Также бронегруппа 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии войск ВС РФ уничтожила в украинском опорном пункте у села Переездное в Донецкой народной республике (ДНР) пехоту и минометный расчет.

Ранее Минобороны РФ показало видео поражения барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронемашины «Козак» ВСУ в приграничном районе Курской области.