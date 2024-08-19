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Бомбардировщик Су-34 нанес удар по пункту дислокации ВСУ в Курской области

МО: экипаж Су-34 нанес удар по скоплению боевиков ВСУ в курском приграничье

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Михаил Ходарёнок/«Газета.Ru»

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по скоплению личного состава и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Су-34 <…> нанес удар по скоплению личного состава и военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что удар наносился авиабомбами ФАБ-500.

До этого стало известно, что бронегруппа 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии войск ВС РФ уничтожила в украинском опорном пункте у села Переездное в Донецкой народной республике (ДНР) пехоту и минометный расчет. Также министерство обороны РФ показало видео поражения барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронемашины «Козак» ВСУ в приграничном районе Курской области.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

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