Накануне вторжения Украины в Курскую область главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский находился на грани увольнения. Об этом сообщило издание The Economist, ссылаясь на свои источники о планируемых перестановках в командовании украинской армии.

Сырский столкнулся с давлением с первых дней своего назначения, унаследовав проблемы от своего предшественника Валерия Залужного. Командование находилось в конфликте с властями по вопросам мобилизации, а военная поддержка от США задерживалась. К тому же Авдеевка была на грани полного захвата российскими войсками, и линии фронта на донецком направлении были под угрозой обрушения.

По словам неназванного источника издания, Сырский «хорош в войне, но не в политике». Под давлением он начал разрабатывать планы атак на российскую территорию, однако держал их в секрете, известными они были только узкому кругу генералов и сотрудников служб безопасности.

С президентом Владимиром Зеленским Сырский обсуждал свои стратегии наедине, без участия своего штаба.

Также сообщалось о разногласиях между Зеленским и Сырским по поводу атаки на Курскую область. Украинский лидер стремился к максимальному прогрессу во время вторжения, тогда как Сырский проявлял осторожность в своих действиях.

Ранее были названы причина сокрытия плана Киева по рейду на Курскую область.