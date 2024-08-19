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Украина атаковала Курскую область от отчаяния на других фронтах

Economist счел атаку на Курскую область неспособностью ВСУ сдержать натиск ВС Рф

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украина атаковала Курскую область из-за неспособности сдержать наступление ВС РФ в Донбассе. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

Издание узнало, что власти Украины сперва рассматривали вариант не только с атакой на Курскую область, они также планировали вылазки в Брянскую область и комбинированный удар.

По данным журнала, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский поделился планами предстоящей атаки лишь с небольшой группой военачальников и высокопоставленных сотрудников спецслужб, а также президентом страны Владимиром Зеленским.

В публикации напомнили, что до атаки в Курской области Сырского могли отправить в отставку в связи с непростыми отношениями с советником главы офиса Зеленского Андреем Ермаком.

В материале обратили внимание, что западные союзники Украины не были осведомлены о планах ВСУ.

«Ранее Запад сорвал две операции Сырского», — резюмировал источник.

До этого назвали причину сокрытия плана Киева по рейду на Курскую область.

Ранее Зеленский назвал цель рейда в Курскую область.

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