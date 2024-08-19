Южная Корея и США проведут военные учения

Южная Корея и США начинают ежегодные крупные совместные военные учения Ulchi Freedom Shield (UFS). Об этом сообщает РИА Новости.

Их цель — чтобы укрепить совместную оборонную готовность и способность противостоять «угрозам со стороны КНДР».

По данным агентства Рёнхап учения UFS начнутся 19-29 августа. В их программе — тренировка солдат на основе компьютерного моделирования, применения на практике навыков по гражданской обороне.

В основе учений — сценарии полномасштабной войны, с использованием различных средств, включая наземные, морские, воздушные, кибернетические и космические.

Организаторы уверены, что подобные тренировки еще больше укрепят потенциал и готовность Южной Кореи и США реагировать на любые провокации и защищаться от ядерного оружия.