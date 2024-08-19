Отряд Барс-16, возглавляемый командиром Русланом Цветковым, успешно ликвидировал колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая превосходила их численно. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

В ходе наступательной операции команда под руководством Руслана Цветкова обнаружила движущуюся колонну вражеской техники. Оценив ситуацию, он принял решение вступить в бой, несмотря на численное преимущество противника. Изучив особенности местности, Руслан организовал засаду на маршруте следования колонны и, когда враг приблизился, отдал команду атаковать. Противник, не ожидавший нападения, не успел занять боевые позиции и отразить атаку группы Цветкова. В результате быстро проведенной операции и правильно выбранных позиций отряд уничтожил колонну противника.

Продолжая наступление, Руслан обнаружил опорный пункт врага. Подойдя к нему незаметно, группа открыла огонь по противнику, воспользовавшись эффектом неожиданности. После боя, понесший потери противник понял, что не сможет удержать позиции и был вынужден отступить вглубь контролируемой территории.

До этого министерство обороны РФ показало видео поражения барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронемашины «Козак» ВСУ в приграничном районе Курской области.

Ранее российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.