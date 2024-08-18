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В Севастополе объяснили сигнал тревоги ракетами-обманками

Развожаев предупредил о запусках ложных ракет ВСУ в направлении Крыма

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) запустили ракеты-обманки по Крымскому полуострову с целью проверить боеспособность системы обороны. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«ВСУ запускают ложные цели, <…> враг в очередной раз прощупывает систему обороны», — написал глава города.

Губернатор отметил, что военные корабли проведут тренировку в районе Северного мола и сделают один учебный выстрел.

До этого Развожаев рассказал о ракетной опасности в городе, которую отменили через две минуты. Он также опубликовал видеоролик с предупреждением об угрозе с воздуха.

В пятницу, 16 августа, стало известно, что в Черном море уничтожили безэкипажные катера ВСУ, следовавшие в направлении Крыма. Плавсредства держали курс в направлении Крымского полуострова.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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