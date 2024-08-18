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Зеленский «очень попросил» Запад ускорить поставки оружия

Зеленский попросил США, Великобританию и Францию ускорить поставки оружия Киеву

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Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский снова попросил страны Запада ускорить поставки оружия Киеву. Заявление об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мы очень просим. У войны нет отпусков. Нужны решения, необходима своевременная поставка объявленных пакетов помощи», — сказал Зеленский.

Он отметил, что «особенно обращается сейчас» к США, Великобритании и Франции.

Российская сторона заявляла, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении солдат ВСУ только затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.

До этого в Европарламенте заявили, что Запад развивает свой ВПК ценой жизни украинцев. Там отметили, что ЕС совершенно не беспокоят сотни тысяч украинцев рабочего класса, участвующих «в этом глупом прокси-конфликте США и НАТО».

Также Комиссия по национальной оборонной стратегии США сделала выводы о якобы растущих угрозах со стороны РФ, КНР, Ирана и КНДР, чтобы привлечь дополнительное финансирование в производство оружия.

Ранее в России рассказали о заработках западных компаний на украинском конфликте.

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