Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Командующий ВВС Белоруссии рассказал о полетах авиации НАТО у границ страны

ВВС Белоруссии: авиация НАТО четыре раза нарушила границу страны в 2024 году

close
100%
Alik Keplicz/AP

Легкомоторная авиация и вертолеты стран Балтии и Польши совершили около 800 полетов вблизи границ Белоруссии и четыре раза нарушили воздушное пространство страны в этом году. Об этом заявил в интервью телеканалу СТВ командующий Военно-воздушными силами (ВВС) и войсками противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович.

По его словам, Североатлантический альянс (НАТО) готовится к открытому военному противостоянию с Белоруссией и Российской Федерацией. Так, разведывательная авиация стран НАТО ежедневно совершает 30-40 полетов в неделю около белорусских границ. Помимо этого, каждый день Минск фиксирует около 30 полетов тактической авиации государств альянса. Во время учений эта цифра увеличивается до 40-50, при этом иностранные боевые машины отрабатывают тактику нанесения ударов по Калининградской области РФ и Белоруссии, сообщил Лукьянович.

Он отметил, что в Балтийском и Средиземном морях находятся натовские носители крылатых ракет, которые могут достичь территории Белоруссии.

Командующий ВВС страны сказал, что Польша и страны Балтии интенсивно модернизируют свою военную инфраструктуру: обновляют аэродромы, военно-морские базы и полигоны. Также они получат новейшее вооружение от США, в том числе истребители F-35 и танки Abrams, добавил Лукьянович.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина выставила 120 тыс. солдат на границе с Белоруссией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами