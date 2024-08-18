Командующий ВВС Белоруссии рассказал о полетах авиации НАТО у границ страны

Легкомоторная авиация и вертолеты стран Балтии и Польши совершили около 800 полетов вблизи границ Белоруссии и четыре раза нарушили воздушное пространство страны в этом году. Об этом заявил в интервью телеканалу СТВ командующий Военно-воздушными силами (ВВС) и войсками противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович.

По его словам, Североатлантический альянс (НАТО) готовится к открытому военному противостоянию с Белоруссией и Российской Федерацией. Так, разведывательная авиация стран НАТО ежедневно совершает 30-40 полетов в неделю около белорусских границ. Помимо этого, каждый день Минск фиксирует около 30 полетов тактической авиации государств альянса. Во время учений эта цифра увеличивается до 40-50, при этом иностранные боевые машины отрабатывают тактику нанесения ударов по Калининградской области РФ и Белоруссии, сообщил Лукьянович.

Он отметил, что в Балтийском и Средиземном морях находятся натовские носители крылатых ракет, которые могут достичь территории Белоруссии.

Командующий ВВС страны сказал, что Польша и страны Балтии интенсивно модернизируют свою военную инфраструктуру: обновляют аэродромы, военно-морские базы и полигоны. Также они получат новейшее вооружение от США, в том числе истребители F-35 и танки Abrams, добавил Лукьянович.

Ранее Лукашенко заявил, что Украина выставила 120 тыс. солдат на границе с Белоруссией.