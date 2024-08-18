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Российские военные полностью заняли Нью-Йорк

«Военное дело»: ВС России заняли Нью-Йорк в ДНР

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commons.wikimedia.org (CC BY 3.0)

Российские войска полностью заняли населенный пункт Нью-Йорк в Донецкой народной республике. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

Других подробностей издание не приводит.

До этого журналист Кристофер Миллер заявил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) признают, что российская армия может «хоть завтра» взять под свой контроль населенный пункт Нью-Йорк в ДНР.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский, заявил, что небольшая группировка ВСУ попала в оперативное окружение между Торецком и Нью-Йорком.

Также Кимаковский отметил, что российские войска достигают успехов по всей линии фронта, в особенности возле поселка Гродовка и города Новогродовка на Покровском направлении и возле Константиновки на Угледарском направлении, где им удалось выровнять линию обороны вдоль трассы снабжения украинской группировки в Угледаре.

9 августа Кимаковский заявил, что ВС РФ «фактически зачистили» Ивановку на западе ДНР и движутся к Гродовке.

Ранее был назван «успех лета» для российской армии в зоне СВО.

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