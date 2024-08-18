В плен попал боец ВСУ, похищавший мирных жителей в Курской области

Один из бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятых в плен в Курской области, признался, что похищал мирных жителей Курской области. Видео с признанием пленного опубликовал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Ведущий допрос командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов изучил записи с экшен-камеры, изъятой у пленных. По его словам, на кадрах бойцы ВСУ заталкивают мирных жителей Суджи в автомобили.

«Пехота взяла в плен три человека из гражданских. Я так понял, они к кому-то в гости приехали. Наша задача была приехать, собрать, перевезти и передать Военной службе правопорядка Украины», — сказал украинец.

Также Алаудинов обнаружил в телефоне одного из пленных запись, на которой украинец хвалится, что «едет убивать русню». Генерал-майор отметил, что за последние дни Вооруженные силы РФ уничтожили «реально ужас», как много солдат ВСУ.

17 августа Кадыров рассказал о взятии в плен двоих военнослужащих ВСУ силами отряда специального назначения «Ахмат» и морпехов из 810-й бригады Вооруженных сил РФ. По словам Кадырова, боевая подготовка украинских военных «оставляет желать лучшего», а потому попадание в плен — «это лучший исход, на который они могли рассчитывать».

Ранее несколько украинских мародеров попали в плен в Курской области.