Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Несколько украинских беспилотников сбили над приграничным регионом РФ

МО РФ: средства ПВО уничтожили шесть дронов ВСУ над Белгородской областью

close
100%
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по объектам на территории России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В период с 13.50 по 14.35 мск силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, отметили в оборонном ведомстве.

В ночь на 18 августа средства ПВО сбили пять украинских беспилотников тремя регионами России. Два беспилотника уничтожили над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области и два — над Ростовской.

Утром 17 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле райцентра Шебекино Белгородской области. От взрывов пострадали трое мирных жителей — две женщины и мужчина. Они получили минно-взрывные травмы и контузию, но от госпитализации отказались. Повреждены два дома и автомобиль, отметил глава региона.

Ранее боец ВС РФ «Контора» рассказал о десятом сбитом дроне «Баба-яга» под Харьковом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами