Несколько украинских беспилотников сбили над приграничным регионом РФ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по объектам на территории России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В период с 13.50 по 14.35 мск силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, отметили в оборонном ведомстве.

В ночь на 18 августа средства ПВО сбили пять украинских беспилотников тремя регионами России. Два беспилотника уничтожили над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области и два — над Ростовской.

Утром 17 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле райцентра Шебекино Белгородской области. От взрывов пострадали трое мирных жителей — две женщины и мужчина. Они получили минно-взрывные травмы и контузию, но от госпитализации отказались. Повреждены два дома и автомобиль, отметил глава региона.

Ранее боец ВС РФ «Контора» рассказал о десятом сбитом дроне «Баба-яга» под Харьковом.