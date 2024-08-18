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Стало известно о роли британских дронов в атаке на Курскую область

Times: ВСУ используют британские дроны при атаке на Курскую область

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Inna Varenytsia/REUTERS

Украинские войска применяют поставленные британской стороной дроны в ходе вторжения в Курскую область. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Times.

При этом отмечается, что Великобритания не только поставляет оружие Украине, но также активно участвует в обсуждении актуальных планов командования украинской армии.

15 августа телеканал Sky News сообщил, что украинская армия использовала британские танки Challenger 2 в ходе наступления на территории России. Минобороны королевства эту информацию отрицать не стало. Журналисты обратили внимание, что министерство попыталось оправдать нападение ВСУ на Курскую область, заявив о «праве на самооборону», которое якобы не исключает проведения операций на территории РФ.

18 августа стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил совету национальной безопасности продумать план по расширению поддержки Украины.

Ранее Борис Джонсон призвал разрешить атаки ракетами Storm Shadow по территории РФ.

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Атаки на Курскую область
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