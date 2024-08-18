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В Германии предложили Киеву решить проблемы ВСУ на фронте

Журналист Репке: Киев должен разобраться с тяжелым положением ВСУ на Донбассе

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Немецкий журналист Юлиан Репке в своем аккаунте в соцсети X заявил, что Киеву следует разобраться с тяжелым положением ВСУ на Донбассе.

«Для украинских войск ситуация в Донецкой области критическая, вне зависимости от событий в Курской. <…> Украинское правительство должно как можно быстрее решить эту проблему», — отметил журналист.

Репке подчеркнул, что украинские войска несут потери и теряют позиции в этом регионе под натиском российских сил.

До этого эксперт Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала в интервью для газеты Die Welt заявил, что украинские войска, принимающие участие в боевых действиях в Донбассе, остались без поддержки из-за атаки на Курскую область.

ВСУ в Донбассе существенно уступают российским войскам в артиллерийской мощи. По словам Масалы, у Вооруженных сил РФ появилось преимущество, так как украинские подразделения остались без поддержки и теперь страдают от дефицита снарядов.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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