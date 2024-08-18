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Группировка «Север» отразила атаки четырех бригад ВСУ

Группировка «Север» отразила атаки четырех бригад ВСУ на Курском направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Группировка «Север» войск Вооруженных сил РФ за сутки отразила атаки четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курском направлении. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведут разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах ДРГ, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории», — говорится в сообщении.

Были отражены атаки штурмовых групп 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Отмечается, что потери ВСУ составили: танк и пять боевых бронированных машин, инженерную машину разграждения и более 30 военных.

До этого в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО сбили семь реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, была уничтожена управляемая авиационная бомба Hammer и 27 украинских беспилотников. Из них 11 были уничтожены в зоне спецоперации. В военном ведомстве также сообщили, что с начала СВО российские войска уничтожили 639 самолетов, 282 вертолета, 30 112 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов.

Ранее российские средства ПВО за сутки сбили четыре тактические ракеты «Точка-У» ВСУ.

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