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Военный эксперт объяснил значимость Торецка, который РФ стремится взять

Полковник Матвийчук: город Торецк в ДНР является важным логистическим узлом

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Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы России стремятся взять город Торецк в Донецкой народной республике (ДНР), поскольку он представляет большое значение для логистики украинских войск. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Торецк — это дорожный узел. Там дороги хоть и второстепенны, но составляют узел. <...> Это линии логистики ВСУ, которые мы перерезаем, не даем им пополнять боеприпасы... и тому подобное», — объяснил военный.

По словам Матвийчука, в настоящее время ВС РФ выходят на дорогу, ведущую на Краматорск и Славянск, чтобы в будущем вернуть эти населенные пункты в состав ДНР.

О том, что российские войска приступили к штурму Торецка (ранее — Дзержинск), стало известно в начале августа. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказывал тогда, что город зажимается «в клещи» с двух сторон, в то время как украинская армия отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города.

Ранее глава ДНР заявил о напряженной ситуации в Часове Яре.

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