Российские средства ПВО сбили семь реактивных снарядов HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, была уничтожена управляемая авиационная бомба Hammer и 27 украинских беспилотников. Из них 11 были уничтожены в зоне спецоперации.

В военном ведомстве также сообщили, что с начала СВО российские войска уничтожили 639 самолетов, 282 вертолета, 30 112 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов.

До этого журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке заявил, что украинским войскам следует прятать установки реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS из-за высокой активности дронов российской армии.

17 августа Минобороны РФ сообщило, что российская армия уничтожила две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS в Сумской области.

Ранее российские средства ПВО за сутки сбили четыре тактические ракеты «Точка-У» ВСУ.