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Стало известно, как атака на Курскую область отразилась на солдатах ВСУ в Донбассе

Die Welt: бойцы ВСУ в Донбассе лишились поддержки из-за атаки на Курскую область

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Reuters

Украинские войска, принимающие участие в боевых действиях в Донбассе, остались без поддержки из-за атаки на Курскую область. Об этом в ходе интервью для газеты Die Welt заявил эксперт Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала.

По его словам, сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку солдат. Эксперт подчеркнул, что на этом фоне многие специалисты выражали опасения, что нападение украинских войск на Курскую область будет осуществляться за счет «удержания фронта» в Донбассе.

«И кажется, теперь это стало реальностью», — сказал Масала.

Эксперт добавил, что ВСУ в Донбассе существенно уступают российским войскам в артиллерийской мощи. Как он отметил, у Вооруженных сил РФ появилось преимущество, так как украинские подразделения остались без поддержки и теперь страдают от дефицита снарядов.

18 августа британская газета The Guardian опубликовала статью старшего научного сотрудника Королевского института объединенных служб Джека Уотлинга, который предупредил о негативных последствиях вторжения в Курскую область. Автор публикации обратил внимание, что эта операция украинских войск может помочь ВС РФ найти слабые места в обороне ВСУ на иных участках фронта.

Ранее американский аналитик усомнился в способности ВСУ долго удерживать позиции в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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