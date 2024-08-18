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Стало известно о несогласии комбрига ВСУ Ишкулова с атакой на Курскую область

The Guardian: комбрига ВСУ отстранили из-за критики операции в Курской области

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Эмиль Ишкулов/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), полковника Эмиля Ишкулова отстранили от должности из-за несогласия с планом вторжения в Курскую область. Об этом пишет британская газета The Guardian.

В материале отмечается, что мужчину понизили в конце июля. По информации издания, члены 80-й бригады украинских войск пытались убедить командование вернуть Ишкулова. Но военное руководство Украины проигнорировало просьбы солдат.

При этом авторы статьи обратили внимание, что многие бойцы ВСУ сомневаются в необходимости нападения на Курскую область. Военнослужащие не согласны с решениями Киева из-за сложной ситуации в Донбассе, где наблюдается активное продвижение Вооруженных сил РФ. В первую очередь это касается Покровского направления, уточнили обозреватели.

12 августа официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что Ишкулов стал фигурантом уголовного дела об атаке украинских войск на Курскую область. Кроме того, к ответственности планируют привлечь командира 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ Владимира Пипко. Мужчин обвиняют в совершении террористического акта.

Ранее Ишкулов соврал о попадании в плен в Донецкой народной республике (ДНР).

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Атаки на Курскую область
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