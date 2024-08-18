В США выяснили, как Израиль ликвидировал «Призрака» из «Хезболлы»

Одного из основателей и самых высокопоставленных оперативников ливанского движения «Хезболла» Фуада Шукра, известного как «Призрак» ликвидировали с помощью высокотехнологичной операции, которую провели разведслужбы и хакеры. Об этом узнала газета The Wall Street Journal.

Израиль устранил Шукра 30 июля в Бейруте. Как сообщает WSJ, в тот день «Призрак» сначала находился в своем офисе на втором этаже жилого дома, а на седьмом этаже располагалась его квартира. По словам журналистов, вечером кто-то вышел на связь с Шукром по внутренней сети «Хезболлы» и попросил подняться в эту квартиру.

Как только Шукр там оказался, израильтяне нанесли удар. Источник издания отметил, что «Призрака» заманили в квартиру, чтобы облегчить удар по зданию, поскольку оно стояло среди других строений.

Шукр получил свое прозвище за скрытный образ жизни. На публике его видели лишь несколько минут на одном из мероприятий.

Вечером 30 июля израильские военно-воздушные силы нанесли удар по району в Бейруте, где, как утверждали в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), находился один из командиров вооруженных формирований шиитского движения «Хезболла». По данным СМИ, было слышно три мощных взрыва в районе Харет Хрейк — ракеты разорвались рядом с больницей Бахман. Позже в «Хезболла» подтвердили, что в здании, по которому пришелся удар израильской армии, находился Фуад Шукр.

Ранее «Хезболла» заявила о 10 боевых операциях против Израиля за сутки.