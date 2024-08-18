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В ДНР при атаке украинского дрона пострадали сотрудники МЧС РФ

МЧС РФ: четверо пожарных пострадали при атаке дрона ВСУ на Горловку

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Телеграм-канал «МЧС России»

Украинский дрон атаковал пожарный автомобиль в городе Горловке в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

По информации ведомства, ночью бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили на населенный пункт взрывоопасный предмет. В результате атаки загорелась легковая машина, после чего местные жители вызвали сотрудников экстренных служб.

«Во время тушения произошла атака на пожарный автомобиль с БПЛА (беспилотного летательного аппарата. — «Газета.Ru»)», — говорится в заявлении.

Представители МЧС РФ добавили, что из-за действий украинских военных пострадали четверо огнеборцев. Мужчинам понадобилась госпитализация.

Несмотря на это, сотрудникам экстренных служб удалось ликвидировать возгорание. Тем самым они предотвратили распространение огня на стоявшую рядом с поврежденной машиной АЗС.

Утром 18 августа в оперативных службах ДНР заявили, что украинский дрон атаковал электрическую подстанцию в городе Ясиноватой. Из-за этого населенный пункт оказался обесточен. Никаких сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Донецке после атаки беспилотника ВСУ загорелась автозаправка.

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