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В ДНР уничтожили группу украинских военных вместе с боекомплектом

ВС РФ ликвидировали украинских солдат и боекомплект в районе Клещеевки в ДНР

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Thomas Peter/Reuters

Российские военные ликвидировали группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся переправиться через канал Северский Донец — Донбасс. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

В материале отмечается, что украинских солдат заметили в районе населенного пункта Клещеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Живую силу ВСУ уничтожили российские артиллеристы при координации операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Вместе с личным составом уничтожен и боекомплект, который они везли», — подчеркнул источник агентства.

Он добавил, что к текущему моменту бойцы Вооруженных сил РФ заблокировали большую часть логистических путей украинских войск на Артемовском направлении.

Утром 18 августа в силовых структурах заявили, что военные ВСУ покинули свои позиции к северу и востоку от населенного пункта Новогродовка в ДНР. Тем самым они «оголили» окраины города для российских солдат.

До этого в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» появилась информация о прорыве обороны украинских войск около донецкого города Угледар. Журналисты добавили, что ВС РФ «перерезали» главный путь снабжения ВСУ на этом участке фронта — трассу к населенному пункту Константиновка.

Ранее немецкий генерал рассказал о ежедневном продвижении российских войск в ДНР.

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Операция на Украине
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