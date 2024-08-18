ВСУ покинули позиции к северу и востоку от Новогродовки в ДНР

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили свои позиции к северу и востоку от Новогродовки в Донецкой народной республике (ДНР), оголив тем самым окраины населенного пункта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Противник сбежал с позиций под Новогродовкой, тем самым оголив ее окраины с северной и восточной сторон», — говорится в сообщении.

По данным источника, ВСУ значительно снизили частоту использования тяжелого вооружения и техники на Покровском направлении, пользуясь в основном дронами.

12 августа американский военный аналитик Майкл Кофман заявил, что ВС РФ не только не ослабили натиск под Покровском на фоне атаки украинских войск на Курскую область, но даже усилили его. Эксперт также выразил сомнение, что украинские войска контролируют в Курской области хоть какую-то территорию, и отметил, что Россия уже начала перебрасывать резервы в регион, чтобы ликвидировать противника.

Ранее власти Покровска заявили, что ВС РФ подошли вплотную к городу.