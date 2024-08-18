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В Британии объяснили, чем обернется для ВСУ атака на Курскую область

Guardian: атака ВСУ на Курскую область позволит РФ найти бреши в обороне

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Попытка украинских войск вторгнуться в Курскую область может помочь Вооруженным силам России найти слабые места в обороне противника на других участках фронта. Об этом в своей статье для британской газеты Guardian пишет старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб Джек Уотлинг.

По его словам, до атаки на Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) страдали от нехватки личного состава для ротации и удержания обороны в Донбассе, и для осуществления вторжения им пришлось задействовать оперативные резервы.

Уотлинг отмечает, что у ВСУ имеются крайне ограниченные возможности для продвижения под Курском, и вскоре интенсивность боевых действий снизится, а «русские прокопают оборону, а затем подтянут артиллерию, комплексы радиоэлектронной борьбы и свежие войска».

Любой эффект от операции в Курской области аналитик считает временным и полагает, что ситуация может обернуться для ВСУ крайне плачевно.

«Возможно, что растяжение украинских ресурсов увеличит возможности русских найти бреши в обороне Украины и добиться успехов в других местах (на фронте)», — пишет Уотлинг.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США раскрыли причину, по которой Вашингтон не делится с Украиной разведданными.

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