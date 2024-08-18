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Минобороны рассказало о работе средств ПВО в российских регионах за ночь

Минобороны РФ: средства ПВО за ночь уничтожили пять БПЛА над регионами России

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили пять украинских беспилотников тремя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, два беспилотника сбили над территорией Белгородской области, один — над территорией Курской области и два — над Ростовской.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что что из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлекли пожарные расчеты. Но в 05:35 из-за повторной атаки украинских беспилотников тушение пожара на промбазе в Пролетарске пришлось приостановить.

В 01:02 в Telegram-канале губернатора появилось сообщение, что средства ПВО отразили атаку дронов самолетного типа. Глава региона тогда обратил внимание, что информацию о последствиях атаки на земле уточняют дежурные службы.

17 августа боец Вооруженных сил РФ с позывным «Контора» рассказал, что подчиненный ему расчет БПЛА 1-ой гвардейской танковой армии группировки «Запад» сбил уже десять дронов «Баба-яга» в Харьковской области.

Ранее военный корреспондент Александр Коц показал видео, на котором солдат ВС РФ сбил головой украинский беспилотник.

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