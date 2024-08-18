Появилось видео поражения «Ланцетом» бронетранспортер ВСУ

Бойцы ВС РФ поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронетранспортер Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Разведывательным подразделением группировки войск «Север» средствами воздушной разведки был выявлен бронетранспортер ВСУ», - уточнили в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что обнаруженную цель ликвидировали барражирующим боеприпасом «Ланцет». По данным Минобороны, средства объективного контроля зафиксировали возгорание БТР противника.

Накануне «Ланцет» уничтожил самоходку ВСУ, которая обстреливала Белгородскую область.

До этого военное ведомство опубликовало кадры уничтожения бронемашины «Козак» ВСУ в Курской области, снятые с разведывательного беспилотника. В Минобороны подчеркнули, что обнаруженный разведкой «Козак» был поражен барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).