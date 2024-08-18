Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) прострелили голову памятнику Ленина в городе Суджа Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Украинские бойцы прострелили голову памятнику, после чего снесли его. Монумент стоял перед местным домом культуры. Об этом инциденте рассказывается в сюжете украинского телеканала «Общественное».

До этого появилось видео, на которых солдаты ВСУ мародерят в Судже. На кадрах украинские военнослужащие с тележками идут между торговых рядов супермаркета. Один из бойцов показал содержимое своей тележки: в ней лежали несколько упаковок сока, газированная вода и разные снеки.

Бои на территории Курской области продолжаются 13-й день. Утром 6 августа военные Вооруженных сил Украины пересекли границу и попытались зайти вглубь региона. Спустя два дня министерство обороны РФ сообщило, что сражения идут в Кореневском и Суджанском районах. Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине за нападение на приграничный регион.

Ранее сообщалось, что украинские военные начали активно сдаваться в плен в Курской области.