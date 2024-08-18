Военнослужащие российской группировки войск «Запад» за сутки овладели 40 опорными пунктами украинских войск. Об этом сообщает РИА НовостиРИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Иван Бигма.

«Улучшили положение по переднему краю и овладели 40 опорными пунктами противника», — сказал он.

Бигма добавил, что за сутки группировка ликвидировала 11 украинских минометных расчетов. Он обратил внимание, что бойцы реактивной артиллерии нанесли удар управляемыми снарядами по пункту временной дислокации подразделения 44-й мехбригады ВСУ в районе Купянск Узловой. В результате удалось уничтожить более 45 солдат и две единицы техники.

Накануне боец Вооруженных сил РФ с позывным «Контора» рассказал, что подчиненный ему расчет БПЛА 1-ой гвардейской танковой армии группировки «Запад» сбил уже десять дронов «Баба-яга» в Харьковской области.

До этого подразделения группировки «Запад» заняли выгодные рубежи и поразили бригады ВСУ.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.