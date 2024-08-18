Вертолет уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по скоплению личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министерство обороны России.

По информации ведомства, вертолет нанес удары, используя неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-8.

«По докладам разведки, все указанные цели были успешно уничтожены», — сказано в сообщении.

Как отметили в Минобороны, после атаки экипаж Ми-28НМ осуществил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и успешно вернулся на площадку вылета.

Бои на территории Курской области продолжаются 13-й день. Утром 6 августа военные Вооруженных сил Украины пересекли границу и попытались зайти вглубь региона. Спустя два дня министерство обороны РФ сообщило, что сражения идут в Кореневском и Суджанском районах. Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине за нападение на приграничный регион.

Ранее сообщалось, что украинские военные начали активно сдаваться в плен в Курской области.