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В США назвали стратегическую ошибку ВСУ

Аналитик Слебода: ВС России обескровливают украинские войска в Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Текущие позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области невозможно удерживать в долгосрочной перспективе из-за их критической уязвимости. Об этом аналитик и экс-военнослужащий ВМС США Марк Слебода заявил в интервью журналистке Рейчел Блевинс, опубликованном на YouTube.

Он отметил, что украинские войска оказались окружены ВС России с трех сторон и подвергаются ударам беспилотников, артиллерии, планирующих и фугасных бомб. По словам эксперта, ВСУ не могут организовать систему снабжения в этом регионе без крупных потерь. Он заявил, что российские войска наносят самые мощные удары по дорогам, которые используют украинские военные.

«Россия «обескровливает» их, пока те пытаются обеспечить себе снабжение, подкрепление и эвакуацию поврежденной техники. Этот план невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе», — сказал Слебода.

Он также назвал это «стратегической ошибкой» ВСУ.

Бои на территории Курской области продолжаются 13-й день. Утром 6 августа военные Вооруженных сил Украины пересекли границу и попытались зайти вглубь региона. Спустя два дня министерство обороны РФ сообщило, что сражения идут в Кореневском и Суджанском районах. Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине за нападение на приграничный регион.

Ранее американские журналисты выяснили, как долго ВСУ готовились к атаке на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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