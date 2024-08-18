Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о террористической тактике ВСУ в Херсонской области

Губернатор Сальдо: ВСУ используют в Херсонской области тактику террористов

close
100%
Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинская армия использует в области тактику террористов, направляя свои удары на мирных людей и гражданскую инфраструктуру. С таким заявлением выступил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Не будучи в силах нанести поражение российским военным, противники, к сожалению, перешли к тактике террористов», — сказал глава региона.

Он отметил, что под особым внимаем Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится Каховско-Новокаховская агломерация. При этом крепость обороны ВС РФ губернатор сравнил со сталью. Он подчеркнул, что у России бойцов и вооружения «более чем достаточно». По словам Сальдо, военные начеку, противник их врасплох не застанет.

Накануне Сальдо рассказал о провальной попытке ВСУ высадиться в Херсонской области. Глава Херсонской области обратил внимание, что российские военные дают «украинским безумцам» достойный и жесточайший отпор, поэтому в этом плане можно быть спокойными.

Ранее появилось видео уничтожения десанта ВСУ на Кинбурнской косе.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами