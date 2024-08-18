Стало известно о террористической тактике ВСУ в Херсонской области

Украинская армия использует в области тактику террористов, направляя свои удары на мирных людей и гражданскую инфраструктуру. С таким заявлением выступил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Не будучи в силах нанести поражение российским военным, противники, к сожалению, перешли к тактике террористов», — сказал глава региона.

Он отметил, что под особым внимаем Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится Каховско-Новокаховская агломерация. При этом крепость обороны ВС РФ губернатор сравнил со сталью. Он подчеркнул, что у России бойцов и вооружения «более чем достаточно». По словам Сальдо, военные начеку, противник их врасплох не застанет.

Накануне Сальдо рассказал о провальной попытке ВСУ высадиться в Херсонской области. Глава Херсонской области обратил внимание, что российские военные дают «украинским безумцам» достойный и жесточайший отпор, поэтому в этом плане можно быть спокойными.

Ранее появилось видео уничтожения десанта ВСУ на Кинбурнской косе.