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Алаудинов заявил о поражении техники ВСУ под Суджей

Алаудинов показал видео уничтожения украинской военной техники в районе Суджи

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов показал видео уничтожения украинской военной техники в районе Суджи в Курской области. Кадры поражения военных машин он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Все, что вылезает из кустов в районе Суджи, уничтожается незамедлительно», — написал Алаудинов.

Он отметил, что иностранная военная техника «горит превосходно».

В воскресенье, 18 августа, стало известно, что «Ахмат» и другие отряды уничтожили 11 единиц техники ВСУ в Курской области.

До этого командир спецназа «Ахмат» сделал заявление, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), зашедшие в Курскую область, могут остаться в живых только в одном случае — если сдадутся в плен.

Ранее Алаудинов счел «нормальной» обстановку в Курской области.

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