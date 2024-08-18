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В Британии сделали заявление об ударах западным оружием по России

Аналитик Меркурис: атакующие РФ HIMARS долго не протянут из-за ответных ударов

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Lockheed Martin

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для атак на Курскую область, будут быстро уничтожены российскими войсками. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский аналитик и и военный эксперт Александр Меркурис.

Он отметил, что россияне основательно модернизировали технологии наблюдения и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«Теперь они могут наблюдать за тем, что делают украинцы, с максимально близкого расстояния. Их камеры обладают высочайшим разрешением. <…> Откровенно говоря, HIMARS, работающие прямо у границ, долго не протянут, учитывая количество и качество дронов у русских», — сказал аналитик.

По его словам, последние операции украинских военных с использованием этих РСЗО показали, насколько данные системы являются уязвимыми для российских беспилотников и ракет.

Бои на территории Курской области продолжаются 13-й день. Утром 6 августа военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересекли границу и попытались зайти вглубь региона. Спустя два дня министерство обороны РФ сообщило, что сражения идут в Кореневском и Суджанском районах. Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине за нападение на приграничный регион.

Ранее американские журналисты выяснили, как долго ВСУ готовились к атаке на Курскую область.

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