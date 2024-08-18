В Британии сделали заявление об ударах западным оружием по России

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для атак на Курскую область, будут быстро уничтожены российскими войсками. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский аналитик и и военный эксперт Александр Меркурис.

Он отметил, что россияне основательно модернизировали технологии наблюдения и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«Теперь они могут наблюдать за тем, что делают украинцы, с максимально близкого расстояния. Их камеры обладают высочайшим разрешением. <…> Откровенно говоря, HIMARS, работающие прямо у границ, долго не протянут, учитывая количество и качество дронов у русских», — сказал аналитик.

По его словам, последние операции украинских военных с использованием этих РСЗО показали, насколько данные системы являются уязвимыми для российских беспилотников и ракет.

Бои на территории Курской области продолжаются 13-й день. Утром 6 августа военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) пересекли границу и попытались зайти вглубь региона. Спустя два дня министерство обороны РФ сообщило, что сражения идут в Кореневском и Суджанском районах. Президент России Владимир Путин пообещал достойный ответ Украине за нападение на приграничный регион.

Ранее американские журналисты выяснили, как долго ВСУ готовились к атаке на Курскую область.