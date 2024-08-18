«Ахмат» и другие отряды уничтожили 11 единиц техники ВСУ в Курской области

Бойцы «Ахмата» и 2-й бригады спецназа и Сил специальных операций (ССО) РФ уничтожили 11 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов на видео, которое он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Уничтожено <…>: два танка, ББМ четыре, один Stryker, два миномета и три пикапа, <...> и одна ИМР [инженерная машина разграждения]», — рассказал Алаудинов.

Он уточнил, что только на одном направлении удалось ликвидировать более 50 военных ВСУ.

До этого командир спецназа «Ахмат» заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины, зашедшие в Курскую область, могут остаться в живых только в одном случае — если сдадутся в плен.

17 августа глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о взятии в плен двоих военнослужащих ВСУ силами отряда специального назначения «Ахмат» и морпехов из 810-й бригады Вооруженных сил РФ.

Ранее Алаудинов назвал «нормальной» обстановку в Курской области.