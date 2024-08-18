На Украине подтвердили уничтожение установки HIMARS в Сумской области

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая подтвердила, что в Сумской области была уничтожена установка HIMARS. Ее слова передает украинское издание «Страна.ua».

«Россияне вели машину дроном и корректировали без всяких для себя препятствий», — рассказала она.

Кроме этого, депутат прокомментировала уничтожение украинского МиГ-29 в Днепре. По данным Безуглой, самолет был уничтожен, когда сел на дозаправку и пополнение боезапаса. Она добавила, что командование Воздушных Сил ВСУ не признало отсутствие прикрытия с воздуха.

17 августа в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации «Искандерами» уничтожили РСЗО M270 MLRS в Сумской области.

8 августа Минобороны РФ сообщало об уничтожении украинских истребителей МиГ-29. Подробностей не приводилось.

Ранее российский генерал пригрозил уничтожением украинских истребителей F-16.