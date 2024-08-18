Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВКС России атаковали четыре базы боевиков в Сирии

Минобороны России: ВКС РФ нанесли удары по четырем базам боевиков в горах Сирии

close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Воздушно-космические силы (ВКС) России за прошедшие двое суток атаковали места базирования боевиков в Сирии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) капитана 1-го ранга Олега Игнасюка.

По его словам, ВКС нанесли удары по четырем выявленным местам базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горного массива Эль-Бишри.

Военный также сказал, что командование Вооруженных сил САР продолжает проведение разведывательно-поисковых действий в горно-пустынных районах провинции Дейр-эз-Зор.

2 августа Игнасюк сообщил, что ВС РФ и Сирийской Арабской Республики развернули базу «Кобани» в провинции Алеппо.

До этого стало известно, что два беспилотника MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизились с бомбардировщиками Су-24 ВКС России в Сирии.

Ранее Лавров рассказал, как продвигается работа над восстановлением Сирии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами