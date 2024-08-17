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Украинские беспилотники атаковали два села в Белгородской области

Гладков: под Белгородом дроны ВСУ атаковали села Новая Таволжанка и Терезовка

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали два села в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Первый удар был нанесен по селу Новая Таволжанка, где беспилотник атаковал легковой автомобиль. Водитель получил осколочные ранения плеча и был доставлен в Шебекинскую районную больницу. Повреждения оказались легкими, госпитализация не потребовалась.

Кроме того, в трех частных домах были выбиты окна, осколками посечены фасады и заборы.

Почти аналогичный случай зафиксирован в селе Терезовка, где легковой автомобиль атаковали сразу два дрона. Машина получила повреждения, о пострадавших информации нет.

Утром 17 августа губернатор Гладков сообщил об обстреле райцентра Шебекино Белгородской области. От взрывов пострадали трое мирных жителей — две женщины и мужчина. Они получили минно-взрывные травмы и контузию, но от госпитализации отказались. Повреждены два дома и автомобиль.

Ранее сообщалось, что из-за атаки ВСУ в селах Ржевка, Нежеголь и Вознесеновка Шебекинского округа нарушено электроснабжение.

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