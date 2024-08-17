Вооруженные силы Российской Федерации «Искандерами» уничтожили РСЗО M270 MLRS в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделением разведки в районе населенного пункта Бездрик в Сумской области была выявлена позиция M270 MLRS, поставляемой странами НАТО на вооружение ВСУ», — отметили в ведомстве.

В результате удара «Искандерами», система залпового огня M270 MLRS была уничтожена вместе с личным составом ВСУ.

В пятницу, 16 августа стало известно, что противник потерял зенитный ракетный комплекс С-125 ВСУ в Сумской области. Удар с воздуха по украинским позициям экипаж Су-34 ВКС нанес в районе населенного пункта Рябина Сумской области.

До этого Минобороны РФ показало кадры уничтожения позиции ЗРК Patriot в Днепропетровской области. Вражеская техника была обнаружена усилиями российской разведки. ЗРК располагалась недалеко от населенного пункта Желобок.

Ранее российские военные уничтожили установки Himars и пакет снарядов в Сумской области.