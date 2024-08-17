В Белгородской области средства ПВО сбили украинский БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили еще один украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«17 августа около 14:50 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщили в ведомстве.

Сегодня около 09:50 мск средствами ПВО также был уничтожен беспилотный летательный аппарат ВСУ над Белгородской областью.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные с помощью дронов за сутки около 20 раз атаковали различные районы Белгородской области. По словам чиновника, ВСУ обстреляли села Бессоновка, Журавлевка, Петровка, Черемошное и Шагаровка, хутора Валковский и Церковный. В четырех случаях снаряды и беспилотники уничтожили системы противовоздушной обороны. В Министерстве обороны отметили, что противник также использовал дроны самолетного типа.

Ранее Белоруссия указала на маркировку европейских производителей на сбитых дронах ВСУ.