Кадыров рассказал о взятии в плен украинских мобилизованных

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о взятии в плен двоих украинских военнослужащих силами отряда специального назначения «Ахмат» и морпехов из 810-й бригады ВС РФ. Об этом глава республики написал в своем Telegram-канале.

Кадыров пояснил, что на этот раз в плен попали мобилизованные украинские солдаты, которые «не отличаются боевой подготовкой и фашистской идеологией».

«К таким бедолагам у нас отношение человеческое», — сообщил глава Чечни.

Со слов самих пленных Кадыров пояснил, что они заранее не знают, куда их отправят воевать, а «процесс набора солдат в ряды ВСУ ничем не отличается от вылавливания бродячих собак на улице».

По мнению Кадырова, боевая подготовка таких военных «оставляет желать лучшего», а потому попадание в плен — «это лучший исход, на который они могли рассчитывать».

17 августа сообщалось, что украинские военные начали активно сдаваться в плен в Курской области. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

Ранее глава Чечни Кадыров показал допрос взятого в плен бойца «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).